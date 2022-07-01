"الأرصاد" يتوقع تأثر الدولة بمنخفض جوي اعتباراً من 5 يوليو

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر المنطقة في الفترة من 5 إلى 7 يوليو الجاري بامتداد منخفض جوي قادم من شمال الهند وجنوب باكستان باتجاه سلطنة عمان مصحوباً بتشكيلات مختلفة من السحب الممطرة على عمان.

كما توقع المركز، في بيان، امتداد بعض هذه السحب على الدولة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية تمتد إلى المناطق الجنوبية الشرقية وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا.

وأشار إلى أنه يتابع الحالة ليعلن عن أية مستجدات حولها.

المصدر: وام