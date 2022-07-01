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حكومة دبي تحدد لدوائرها إجازة عيد الأضحى
شعار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
1 يوليو 2022 20:19

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة 8 يوليو 2022م، الموافق 9 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الاثنين 11 يوليو 2022م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022م. 
ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.

المصدر: وام
حكومة دبي
إجازة عيد الأضحى
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