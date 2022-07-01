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ضبط سائقين استخدما لواحات الشرطة في مركبتيهما
ضبط سائقين استخدما لواحات الشرطة في مركبتيهما
1 يوليو 2022 19:37

قال العقيد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، في شرطة دبي إن الدوريات المرورية ضبطت مركبتين، في واقعتين منفصلتين، استخدمتا "لواحات" شبيهة بلواحات الشرطة، فظن مستخدمو الطريق أن المركبتين تابعتين للشرطة، وتم منحهما الأولوية في الطريق.
وأضاف، وفقا لما نقلته عنه شرطة دبي على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "هذا السلوك مخالف لقوانين السير والمرور، ويعاقب عليه القانون".
وحذر العقيد ابن سويدان من عواقب ارتكاب بعض السائقين لسلوكيات خاطئة ومخالفة للقانون، مؤكداً أن هنالك فريقاً متخصصاً في الإدارة العامة للمرور، يتولى مهمة تعقب المركبات، سواء كانت سيارات أو دراجات، ممن ترتكب ممارسات خطرة في الشوارع.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة أن إحدى المركبتين رُصدت على شارع الإمارات بالقرب من جسر نادي دبي، في حين رُصدت الثانية على شارع الشيخ محمد بن زايد.
وأكد أن كلتا المركبتين نقلتا إلى حاجر الشبك، فيما تم فتح بلاغ بالحادثتين في مراكز الشرطة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشرطة
مركبة
لواحات الشرطة
المرور
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