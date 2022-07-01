رئيس الدولة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا تخلق مزيداً من الفرص

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا بحضور فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا يعزز الروابط التاريخية بين البلدين.

وكتب سموه على تويتر "توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا اليوم بحضور الصديق جوكو ويدودو، يعزز الروابط التاريخية بين البلدين".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن توقيع الاتفاقية "ينتقل بالعلاقات الاستراتيجية إلى آفاق أرحب عبر التعاون البناء وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الصديقين".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي