السبت 2 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا تخلق مزيداً من الفرص
رئيس الدولة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا تخلق مزيداً من الفرص
1 يوليو 2022 18:30

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا بحضور فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا يعزز الروابط التاريخية بين البلدين.
وكتب سموه على تويتر "توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا اليوم بحضور الصديق جوكو ويدودو، يعزز الروابط التاريخية بين البلدين".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن توقيع الاتفاقية "ينتقل بالعلاقات الاستراتيجية إلى آفاق أرحب عبر التعاون البناء وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الصديقين".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
إندونيسيا
الإمارات
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
الرياضي
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
اليوم 10:27
جوبير «1 مقابل 5»
الرياضي
جوبير «1 مقابل 5»
اليوم 10:25
«المرشحون السبعة» لتدريب مارسيليا
الرياضي
«المرشحون السبعة» لتدريب مارسيليا
اليوم 10:03
الأشعة تكشف «مفاجأة» بحقائب سيدتين
دنيا
الأشعة تكشف «مفاجأة» بحقائب سيدتين
اليوم 10:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©