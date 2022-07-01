الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون سحب ركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل الغربية يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار غرباً نهاراً. وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي متوسط قد يضطرب أحياناً غرباً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24 عند الساعة 02:35 والجزر الأول عند الساعة 09:29 والجزر الثاني عند الساعة 20:25.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 23:14 والجزر الأول عند الساعة 18:10 والجزر الثاني عند الساعة 05:59.

المصدر: وام