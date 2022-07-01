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فيديو.. محمد بن راشد ينشر مقطعاً يشارك فيه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية
محمد بن راشد
1 يوليو 2022 17:37

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مقطع فيديو يشارك فيه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.
ونشر سموه المقطع في حسابه على موقع "انستغرام" تحت وسم #ومضات_قيادية.

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في المقطع "عليك أن تحدد المساحة التي تود أن تتحرك فيها. فهناك من يملك الرؤية وهناك من لدية رؤى محدودة ويعمل ضمن إطار ضيق".
ويضيف سموه "أما نحن، فرؤيتنا هي أن نكون في المرتبة الأولى سواء كان في الخطوط الجوية أو الخيول أو غيرها".
ويختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول "تمسك بالفرص ولا تتخل عنها. اغتنم الفرص قبل الآخرين. الحياة مملة بدون التحديات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
ومضات قيادية
فيديو
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