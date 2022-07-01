رئيس الدولة يستقبل الرئيس الإندونيسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بفخامة الرئيس الإندونيسي، معربا عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دفعةً قويةً وانطلاقةً لمرحلةٍ جديدةٍ أكثر حيويةً وقوةً في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس إندونيسيا علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك في المسارات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية التي تدعم جهود التنمية المستدامة ومواصلة التقدم والازدهار في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن العلاقات بين دولة الإمارات وإندونيسيا متنامية وشهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية، مؤكدا حرص دولة الإمارات على دفع هذه العلاقات إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق المشترك، ومشيراً إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا اليوم يصب في هذا الاتجاه والتي تمثل نقلةً جديدةً ومهمةً في مسيرة الشراكة الاقتصادية والتنموية بينهما وتعبر عن إرادة قوية لاستثمار كل الفرص المتاحة لمصلحة شعبيهما.

وثمن سموه دور الرئيس جوكو ويدودو في تعزيز العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية وحرصه على دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات إضافة إلى حرصه على إنجاح الإعداد لهذه الاتفاقية في أسرع وقت، مشيراً إلى الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

من جانبه، أشاد فخامة جوكو ويدودو بعمق العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات وما يجمعهما من قيم إنسانية مشتركة تنطلق من إيمانهما بمحورية التعايش والتعاون في تحقيق الازدهار للشعوب، معرباً عن سعادته بالتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات على جميع المستويات.

كما ثمن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودوره في الارتقاء بمستوى علاقات البلدين إلى مراحل متقدمة تلبي تطلعات شعبيهما الصديقين.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكات الاستثمارية والاقتصادية المثمرة التي تعود بالخير على البلدين وتنتقل بعلاقاتهما إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.

كما حضره الوفد المرافق للرئيس الضيف الذي يضم.. معالي ريتنو ل. ب مارسودي وزيرة الخارجية ومعالي برابوو سوبيانتو وزير الدفاع ومعالي ذو الكفل حسن وزير التجارة ومعالي إريك توهير وزير مشروعات الدولة ومعالي برامونو أنونج وزير سكرتير مجلس الوزراء ومعالي بامبانج سوسانتو رئيس هيئة الرأس مالي لـ "نوسانتارا" ومعالي رضا ويراكوسوما رئيس هيئة الاستثمار في إندونيسيا وسعادة حسين باقيس سفير إندونيسيا لدى الدولة الإمارات العربية المتحدة وعددا من كبار المسؤولين في إندونيسيا.

المصدر: وام