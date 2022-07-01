«أبوظبي للزراعة» تفرض إجراءات رقابية على الشحنات الغذائية عبر المنافذ البرية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تفرض هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نظاماً رقابياً متميزاً على منفذ الغويفات الحدودي والمنافذ البرية الأخرى يضمن صحة وسلامة كافة المواد الغذائية التي تصل إلى الدولة وبما يتفق مع المعايير الدولية.

ويتسم النظام بالدقة الرقابية وسرعة إنجاز المعاملات والإجراءات الرقابية بسهولة ويسر، من خلال تحديث الأنظمة المتبعة باستمرار، بما يضمن صحة وسلامة جميع الأغذية القادمة إلى الدولة عبر المنافذ البرية.

وأكدت الهيئة أنها تطبق النظام المبني على درجة الخطورة الصحية للتفتيش على المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ إمارة أبوظبي، حيث يتم الكشف على الشحنات الغذائية المستوردة على مدى 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.

كما تم تحديث الأنظمة والقوانين المعمول بها في مجال سلامة الغذاء، بما يتوافق مع المتطلبات العالمية، وبما يقلل فترة الوقت المستغرق لإنجاز دخول الشحنات الغذائية وإنجاز وإنهاء إجراءات الشحنات الغذائية المستوردة في المنفذ الحدودي خلال دقائق معدودة.

وتكشف الاحصائيات عن دخول 692 ألف و185 طناً و831 كيلوجراماً من مختلف أنواع المواد الغذائية، إلى أسواق الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي خلال العام الماضي ورفض 192 طناً و488 كيلوجراماً من المواد الغذائية لعدم مطابقتها للمعايير والمواصفات الغذائية المتبعة داخل الدولة والمتوافقة مع المعايير العالمية وبلغ عدد المواد الغذائية المعادة إلى الدولة 2275 طناً و485 كيلوجراماً من المواد الغذائية.

وتقوم فرق التفتيش التابعة ل الهيئة في المنافذ الحدودية بالتحقق من الوثائق والشهادات الرسمية الخاصة بالشحنات الغذائية المستوردة والتدقيق عليها للتأكد من صحتها، والكشف على المنتجات الغذائية المستوردة والتأكد من سلامتها الصحية، وأن جميع إرساليات الغذاء مستوفية لمتطلبات الجودة والسلامة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على صحة وسلامة كافة الاغذائية المتداولة في أبوظبي سواء من خلال الرقابة الفعالة على كافة المنافذ وكذلك الرقابة على الأسواق والتفتيش الدوري والمفاجئ على كافة المنشآت الغذائية للتأكد من صحة المواد الغذائية المتدولة.

وكانت الهيئة قد نفذت خلال العام الماضي عدة حملات مختلفة على مدار العام منها حملة مع الجهات الحكومية، حملة الاستعداد لشهر رمضان، حملة عيد الفطر، حملة عيد الأضحى، حملة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، حملة على موردي المؤسسات التعليمية، حملة على المركبات المتنقلة) وتمت على مستوى امارة أبوظبي

وكشفت الجولات التفتيشية في منطقة الظفرة خلال العام الماضي عن تحرير (251) مخالفة لمنشآت غذائية في الظفرة كما تم إغلاق 3 منشات غذائية خلال نفس الفترة.