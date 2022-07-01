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رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يؤديان صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير
رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يؤديان صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير
1 يوليو 2022 15:29

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا مع جموع المصلين صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

كما أدى الصلاة .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

وألقى الخطيب طالب محمد الشحي خطبة الجمعة بعنوان " العمل الصالح في الأيام العشرة" تناول خلالها فضل الأيام العشرة من شهر ذي الحجة .. وحث على اغتنام مواسم الطاعات والأيام المباركة وتربية الأبناء على الطاعة والبر والإحسان والخير ومعاني الرجولة والتمسك بالعادات الأصيلة والقيم النبيلة ومبادئ الفضيلة.

ودعا الخطيب الآباء إلى توعية أبنائهم بشأن الأفكار الدخيلة التي تتعارض مع الدين الحنيف والفطرة السليمة والأخلاق الكريمة مستشعرين مسؤوليتهم عنهم أمام الله تعالى وأمام المجتمع .. وقال إن بناتنا وأبناءنا هم أمل المجتمع ومستقبل الوطن. وسأل المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وأن يديم عليها الاستقرار.

المصدر: وام
الرئيس الإندونيسي
جامع الشيخ زايد الكبير
الإمارات
محمد بن زايد
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