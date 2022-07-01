تعاونية الاتحاد تبدأ تطبيق سياسة الحد من الأكياس

أعلنت تعاونية الاتحاد عن تطبيق مبادرة سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد بدءا من اليوم "الجمعة" وذلك تماشياً مع توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي لتطبيق هذه المبادرة الهادفة إلى الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية. وأعرب الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد عن سعادته بأن تكون التعاونية من المساهمين في دعم رؤية القيادة الرشيدة لخلق بيئة مستدامة بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن البدء بتطبيق قرار الحد من الأكياس البلاستيكية اليوم سيكون له آثار إيجابية في تغيير سلوك الأفراد والاستخدام المفرط للبلاستيك ". ولفت البستكي إلى أن التعاونية ستقدم خيارات عدة للمستهلك مقابل الاستغناء عن الأكياس أحادية الاستخدام منها الأكياس الصديقة للبيئة القماشية التي يستطيع المستهلك استخدامها أكثر من مرة في عملياته الشرائية حيث أن معظمها تصنع من مواد قابلة للتنظيف والغسل وإعادة التدوير، منوها إلى أن التعاونية ستبذل قصارى جهدها لتطبيق هذه المبادرة الاستثنائية لضمان نجاحها واستمرارها لخلق بيئة مستدامة.

المصدر: وام