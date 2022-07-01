السبت 2 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
المحكمة ترفض دعوى شخص يطالب صديقه ب 96 ألف درهم
المحكمة ترفض دعوى شخص يطالب صديقه ب 96 ألف درهم
1 يوليو 2022 15:04

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية يطالب فيها شخص صديقه إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 96,730 درهماً وتعويضاً عن الأضرار التي أصابته مبلغ 30.000 درهم والفائدة القانونية وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة موضحا أنه وبحسب علاقة الصداقة بين أطراف التداعي ونظراً لحاجة المدعى عليه للمال قام المدعي بتسليمه بطاقته البنكية وتعهد بسداد قيمة المبالغ المالية، وعلى إثر ذلك أجرى الأول عدة سحوبات مالية بالمبلغ المطلوب، إلا أنه لم يبادر بسداد المبالغ المالية المسحوبة، ولدى مطالبته بالسداد ظل يماطل.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد إدعى بأنه قام بتسليم المدعى عليه البطاقة البنكية وجراء ذلك قام الأخير بسحب المبلغ وقد قدم لإثبات دعواه صور رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتساب يدعى أنها دارت بينه والمدعى عليه وسوى ذلك لم يقدم أي بينة أخرى ، وبالإطلاع على تلك الرسائل تبين أن ما ورد فيها لا يثبت حقيقة المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي ولا يثبت واقعة الدين أو السلف التي إدعاها المدعي، ولم يرد فيها إقرار صريح من قبل المدعى عليه بأنه استدان المبلغ موضوع الدعوى من المدعي، ولما كان ذلك وكان المدعى عليه في جوابه على الدعوى لم ينكر استلامه لدفعات من المال من المدعي وإنما كان دوره وسيطاً لإستلام مبالغ مالية وتسليمها لشخص آخر إلا أنه دفع بأن ذلك المبلغ لم يكن ديناً، ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إثبات واقعة الدين والسلف، وما يفيد التزام المدعى عليه برد المبلغ، بناء على ذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها وتكون قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.

محكمة أبوظبي
أبوظبي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
الرياضي
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
اليوم 10:27
جوبير «1 مقابل 5»
الرياضي
جوبير «1 مقابل 5»
اليوم 10:25
«المرشحون السبعة» لتدريب مارسيليا
الرياضي
«المرشحون السبعة» لتدريب مارسيليا
اليوم 10:03
الأشعة تكشف «مفاجأة» بحقائب سيدتين
دنيا
الأشعة تكشف «مفاجأة» بحقائب سيدتين
اليوم 10:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©