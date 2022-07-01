رئيس الدولة يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الصيني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، معالي يانغ جيتشي المبعوث الخاص لفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي. ونقل معاليه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ في بداية اللقاء ـ تحيات فخامة الرئيس الصيني وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار .. فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ متمنياَ للصين وشعبها الصديق استمرار التطور والرخاء.

وقدم المسؤول الصيني تعازيه إلى صاحب السمو رئيس الدولة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".. كما هنأ سموه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات متمنياً له التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من التنمية والازدهار في مختلف المجالات. وبحث سموه ومبعوث الرئيس الصيني - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته وتعزيز العمل المشترك المثمر وذلك انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمعهما خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجيا إضافة إلى الصحة والعمل البيئي والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أهداف التنمية والتقدم في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وعدد من المسؤولين.

ويرافق المسؤول الصيني وفد يضم كلا من اليد دنغ لي نائب وزير الخارجية وتشيان كمبينغ نائب وزير التجارة ودنغ بوتشينغ نائب رئيس الهيئة الوطنية للتنمية والتعاون الدولي وسووي نائب الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وقدم معالي يانغ جيتشي هدية تذكارية عبارة عن لوحة صينية تقليدية رسمها الرسام الصيني الشهير فنغ يوان خاصة لصاحب السمو رئيس الدولة تعبر عن "جمال الربيع في منطقة جيانغنان الصينية".