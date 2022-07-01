10 جامعات دولية «5 نجوم» في دبي

دينا جوني (دبي)

حلّت 82% من مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي في فئتي خمس وأربع «نجوم» وفقاً لنتائج تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي في دورتها الحالية للعام الأكاديمي 2021- 2022. وتقيس «هيئة المعرفة والتنمية البشرية» جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة في 17 مؤسسة تعليم عالٍ دولية في دبي يدرس فيها 16 ألفاً و508 طلاب وطالبات.

وبحسب النتائج، حلت 10 مؤسسات تعليم عالٍ دولية بدبي في تصنيف 5 نجوم، وحصلت 4 مؤسسات على تصنيف 4 نجوم، ومؤسستان اثنتان على تصنيف 3 نجوم، كما حصلت مؤسسة واحدة على تصنيف نجمتين.

ويستند تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي إلى مقارنة التقييمات الجامعية في الفئات الأساسية مثل التدريس والأبحاث والتوظيف والمكانة الدولية للجامعة، بالإضافة إلى تضمين فئة الاستدامة البيئية، والتي شكلت أحد الموضوعات الرئيسية في إكسبو دبي 2020، فضلاً عن الفئات الأخرى ذات التأثير على تقييم الجامعة، وتتضمن مرافقها وقوة برامجها وجهودها لتحسين جودة الحياة، والدمج، والابتكار، والفنون والثقافة.

ويهدف تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي إلى إتاحة معلومات موثوقة يحتاج إليها الطلبة الحاليين والجدد لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن الخيارات الجامعية المتوفرة في دبي، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة دبي لاستقطاب مؤسسات التعليم العالي ذات السمعة الدولية المرموقة، والارتقاء بتنافسية مختلف مؤسسات التعليم العالي الدولية العاملة في دبي بما يضاهي مثيلاتها في الدولة الأم.

وقال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يعدّ تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي خطوة جديدة تعكس حالة النضوج التي يتميز بها قطاع التعليم العالي الدولي بدبي، إذ يتيح أمام الطلبة وأولياء أمورهم في دبي وجميع أنحاء العالم إمكانية الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات حول تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي لتحديد خياراتهم في التعليم العالي، واتخاذ قرارات مدروسة وأكثر ثقة بشأن مستقبلهم في دبي». وأشار داوود إلى أن التقييم يمنح الجامعات فرصاً متنوعة لإبراز جوانب تميزها وقوتها، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. وقد تم تطوير تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي بالتعاون مع شركة استشارات التعليم العالي العالمية Quacquarelli Symond) QS)، كما تمت مواءمتها محلياً بما يلبي احتياجات مؤسسات التعليم العالي الدولية بدبي، وبما يواكب مكانة متميزة لإمارة دبي كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للتعليم والتعلم في قطاع التعليم العالي.



فئات التقييم

نجمة واحدة:

توفر مؤسسة نجمة واحدة مستوى جيداً من التعليم للطلبة ولديها الهيكل التنظيمي اللازم لتمكين التقدم والتطور.

نجمتان:

توفر المؤسسة ذات النجمتين مستوى جيداً من التعليم للطلبة وأظهرت تقدماً في فئات المعايير الأساسية.

ثلاث نجوم:

توفر مؤسسة 3 نجوم مستوى عالياً من التعليم للطلبة وأظهرت نقاط قوة في فئات المعايير الأساسية مع إظهار التقدم في فئات أخرى ومعايير متقدمة.

أربع نجوم:

تقدم مؤسسة 4 نجوم مستوى متميزاً من التعليم للطلبة، وأظهرت نقاط قوة في جميع الفئات بما في ذلك فئات المعايير الأساسية والمتقدمة، ومجموعات مهارات الخريجين جذابة لأصحاب العمل، كما تلبي مؤسسات ال 4 نجوم المتطلبات الأساسية في الأبحاث والتدريس.

خمس نجوم:

تقدم مؤسسة 5 نجوم مستوى تعليمياً عالمياً وأظهرت نقاط قوة في جميع الفئات بما في ذلك فئات المعايير الأساسية، وفئات المعايير المتقدمة، وتتمتع بسمعة عالمية وتحترم معايير الأبحاث والتدريس الدولية، ويتم البحث عن الخريجين من قبل أصحاب العمل، كما تلبي المتطلبات المسبقة في التدريس والأبحاث والتوظيف ومعدلات رضا الطلاب بشكل عام.