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«زايد الإنسانية» تسجِّل 600 منحة في «زايد للحج»
«زايد الإنسانية» تسجِّل 600 منحة في «زايد للحج»
1 يوليو 2022 12:57

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت إدارة البرامج في مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية قوائم أسماء المسجلين في برنامج زايد للحج لموسم هذا العام 1943 هـ - 2022م، وتم إغلاق قبول الطلبات بعدما أكملت المؤسسة الأعداد المقبولة المستوفية للشروط، والتي لم يسبق لها حج الفريضة، ومن ذوي الدخل المحدود والحالات الصحية المناسبة للقيام بالمناسك.
وبلغ عدد منح الحج لهذا العام 600 من المواطنين في سائر إمارات الدولة، وتم توزيعهم على الحملات المتعاقد معها، و400 منحة حج من خارج الدولة بواسطة سفارات الدولة.
وذكر أن المؤسسة قد أنهت كل استعدادها لتوفير الخدمات المتميزة من الإقامة في مكة المكرمة في فندق قرب الحرم، وكذلك توفير المواصلات مرافقة الحملات بالجهاز الطبي للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، وكذلك بالعلماء المعتمدين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لإلقاء الدروس وتعليم الحجاج بكل المناسك، وفي كل المشاعر في مكة، منى وعرفات، وحتى عودتهم بالسلامة بإذن الله تعالى.
ورفع سعادة حمد سالم بن كردوس العامري كل آيات التهنئة وصادق الدعاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، واقتراب عيد الأضحى المبارك سائلاً العلي القدير أن يعيده على زولة الإمارات بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والعزة والازدهار.
وشكر سعادته سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأخاه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس، على الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير لبرنامج زايد للحج ومواكبة سائر شؤون الحجاج لتأمين حجهم بسهولة ويسر وعودتهم بسلامة الله وحفظه.

 

برنامج زايد للحج
زايد الإنسانية
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