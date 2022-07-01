السبت 2 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«تراث الإمارات» يختتم برنامج «الحرف اليدوية»
«تراث الإمارات» يختتم برنامج «الحرف اليدوية»
1 يوليو 2022 11:56

بحضور الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم رئيسة مجلس إدارة جمعية سواعد الخير، اختتم مركز العين النسائي التابع لنادي تراث الإمارات داخل مقر المركز فعاليات برنامج «تعليم الحرف اليدوية».
وشاركت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم الزوار عدة حرف تراثية مع المدربات، بينها السدو والتلي والخوص. وتقوم المدربات التراثيات في المركز بتعليم الحرف اليدوية للسيدات المنتسبات، ويقدمن كل يوم حرفة متنوعة من باقة الحرف التراثية التي تم اعتمادها للتعليم.
وكرمت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم السيدات المنتسبات لعطاءاتهن المتفانية في خدمة التراث الإماراتي ليبقى إرثاً خالداً تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل.
وقالت ميثاء راشد السويدي مديرة مركز العين النسائي: نسعى في مركزنا إلى إيصال رسالة نادي تراث الإمارات في الحفاظ على الهوية الوطنية وتراث الدولة من خلال الخطة التي نقوم بوضعها في مركزنا لنصل إلى شرائح المجتمع.
وأضافت: جاءت فكرة برنامج تعليم الحرف اليدوية لليسدات حرصاً منا على تعليم الحرف التراثية لمختلف الأعمار، فوضعنا خطة تعود عليهن بالفائدة. ونرى في كل يوم إبداعاتهن بعد تلقيهن دروس الحرف اليدوية. وأكدت أن البرامج التراثية التي يقدمها نادي تراث الإمارات تهدف إلى إيصال رسالة الآباء والأجداد والحفاظ على تراث الدولة ونشره.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تراث الإمارات
الحرف اليدوية
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
الرياضي
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
اليوم 10:27
جوبير «1 مقابل 5»
الرياضي
جوبير «1 مقابل 5»
اليوم 10:25
«المرشحون السبعة» لتدريب مارسيليا
الرياضي
«المرشحون السبعة» لتدريب مارسيليا
اليوم 10:03
الأشعة تكشف «مفاجأة» بحقائب سيدتين
دنيا
الأشعة تكشف «مفاجأة» بحقائب سيدتين
اليوم 10:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©