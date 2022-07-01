«تراث الإمارات» يختتم برنامج «الحرف اليدوية»

بحضور الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم رئيسة مجلس إدارة جمعية سواعد الخير، اختتم مركز العين النسائي التابع لنادي تراث الإمارات داخل مقر المركز فعاليات برنامج «تعليم الحرف اليدوية».

وشاركت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم الزوار عدة حرف تراثية مع المدربات، بينها السدو والتلي والخوص. وتقوم المدربات التراثيات في المركز بتعليم الحرف اليدوية للسيدات المنتسبات، ويقدمن كل يوم حرفة متنوعة من باقة الحرف التراثية التي تم اعتمادها للتعليم.

وكرمت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم السيدات المنتسبات لعطاءاتهن المتفانية في خدمة التراث الإماراتي ليبقى إرثاً خالداً تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل.

وقالت ميثاء راشد السويدي مديرة مركز العين النسائي: نسعى في مركزنا إلى إيصال رسالة نادي تراث الإمارات في الحفاظ على الهوية الوطنية وتراث الدولة من خلال الخطة التي نقوم بوضعها في مركزنا لنصل إلى شرائح المجتمع.

وأضافت: جاءت فكرة برنامج تعليم الحرف اليدوية لليسدات حرصاً منا على تعليم الحرف التراثية لمختلف الأعمار، فوضعنا خطة تعود عليهن بالفائدة. ونرى في كل يوم إبداعاتهن بعد تلقيهن دروس الحرف اليدوية. وأكدت أن البرامج التراثية التي يقدمها نادي تراث الإمارات تهدف إلى إيصال رسالة الآباء والأجداد والحفاظ على تراث الدولة ونشره.