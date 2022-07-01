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أنور قرقاش يستقبل وزير خارجية جمهورية قبرص
أنور قرقاش يستقبل وزير خارجية جمهورية قبرص
1 يوليو 2022 11:46

استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس في دبي، معالي يوانيس كاسوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قبرص في مختلف المجالات والقطاعات، بما يعزّز التقدم والازدهار والتنمية للبلدين والشعبين الصديقين. كما ناقش معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش مع معالي يوانيس كاسوليدس أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود دولة الإمارات وجمهورية قبرص لدعم سبل الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

المصدر: وام
أنور قرقاش
الإمارات
قبرص
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