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"الموارد البشرية بعجمان" تعلن عطلة عيد الأضحى المبارك
"الموارد البشرية بعجمان" تعلن عطلة عيد الأضحى المبارك
1 يوليو 2022 11:41

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للجهات الحكومية في الإمارة تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة 1443هجرية الموافق 8 يوليو 2022م ولغاية يوم الاثنين 12 ذي الحجة 1443 هجرية الموافق 11 يوليو 2022م على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022م.

جاء ذلك في تعميم أصدرته دائرة الموارد البشرية إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة بشأن إجازة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك في حكومة عجمان للعام 1443 هجرية. وتقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات والأمة الإسلامية سائلة الله أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

المصدر: وام
عيد الأضحى
عجمان
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