بتوجيهات رئيس الدولة.. ذياب بن محمد بن زايد يُدشن شارع «سعيد بن أحمد العتيبة»

أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، دشّن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، شارع «سعيد بن أحمد العتيبة» - دلما سابقاً - تكريماً لمسيرة الشاعر ورئيس غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي سابقاً وتقديراً لإسهاماته في دعم التنمية الاقتصادية والنهضة الثقافية في إمارة أبوظبي.

وأقيمت مراسم تدشين الشارع المعروف سابقاً بـ«دلما»، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، وأفراد من عائلة الشاعر سعيد بن أحمد العتيبة، وعدد من كبار المسؤولين.

يُذكر أن سعيد بن أحمد العتيبة وُلد عام 1916 في حي «الظهر» في أبوظبي، وبدأ مسيرته المهنية في مجال صناعة وتجارة اللؤلؤ، حيث ينتمي إلى عائلة تمتلك مراكب يستخدم بعضها للغوص بحثاً عن اللؤلؤ وبعضها الآخر للتجارة واستيراد البضائع من العديد من الدول.

كما تولى العديد من المناصب الحكومية بعد قيام الاتحاد، حيث شغل منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي عام 1971، ثم رئيساً لاتحاد غرف الإمارات. ويُعد سعيد بن أحمد العتيبة أحد رموز الشعر النبطي حيث تميز بشعره الهادف الرصين الذي يعبر عن هوية الوطن وواقعه ويوثق للأحداث والمواقف، متأثراً بالبيئة الخليجية والموروث الشعبي.