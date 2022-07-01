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عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية قبرص
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية قبرص
1 يوليو 2022 10:41

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي ايوانيس كاسوليديس، وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة. جرى خلال اللقاء - الذي عقد على عشاء عمل في أبوظبي - استعراض العلاقات الاستراتيجية الإماراتية القبرصية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وتناول سموه ومعالي وزير خارجية قبرص، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ايوانيس كاسوليديس، مؤكدا على عمق العلاقات الإماراتية القبرصية والحرص على تعزيز التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد معالي ايوانيس كاسوليديس اعتزاز بلاده بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها مع دولة الإمارات وتطلعها لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
قبرص
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