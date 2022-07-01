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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
1 يوليو 2022 08:46
أوضح "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي 24 درجة مئوية في جبل الظنة بمنطقة الظفرة الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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