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الإمارات
المرر يحضر حفل السفارة البريطانية بذكرى ميلاد الملكة إليزابيث
خليفة المرر
30 يونيو 2022 22:00

أبوظبي (وام)

حضر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة أمس في فندق سانت ريجيس أبوظبي، بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
وحضر الحفل عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة. 
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشاد مودي بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بلده بدولة الإمارات والتي أرسي دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» من خلال الثقة والاحترام المتبادل ما أسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.
وأكّد أنّ علاقات الصداقة بين البلدين تحظى بكل دعم واهتمام من قبل قيادتي البلدين ما ساهم في تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع دولة الامارات على جميع المستويات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

خليفة شاهين المرر
الإمارات
الملكة إليزابيث الثانية
المملكة المتحدة
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