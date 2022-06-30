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البواردي: حريصون على تطوير العلاقات مع إندونيسيا
البواردي خلال استقباله فرابوو سوبيانتو (وام)
1 يوليو 2022 01:41

أبوظبي (وام) 

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس معالي فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي، الذي يزور الدولة حاليا. 
وتم خلال اللقاء، بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.. بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. وأكد البواردي حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية إندونيسيا في شتى المجالات، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها.

وشهد الجانبان توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، منها: توقيع اتفاقية بروتوكول بين وزارتي دفاع البلدين بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمشتريات العسكرية، واتفاقية بروتوكول بين وزارة الدفاع الإندونيسية ومجلس توازن الاقتصادي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التصميم والتصنيع والتسويق للطائرات بين وزارة الدفاع لجمهورية إندونيسيا وشركة كاليدوس الإماراتية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التصميم والتصنيع والتسويق للآليات بين وزارة الدفاع الإندونيسية وشركة كاليدوس الإماراتية.
حضر اللقاء وتوقيع مذكرات التفاهم عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع الإندونيسي.

محمد البواردي
الإمارات
إندونيسيا
وزارة الدفاع
برابوو سوبيانتو
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