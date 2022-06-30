مجلس إدارة دبي للمرأة يناقش مبادرات جديدة

دبي (الاتحاد)

استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خلال اجتماعه الثاني لعام 2022، مستجدات الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2022- 2026 وأهم المشروعات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة المقبلة من العام الجاري، والتي تسعى من خلالها لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بشأن تعزيز دور المرأة في مختلف المسارات التنموية المستقبلية لإمارة دبي.

كما تم خلال الاجتماع، الذي عُقد برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، أبرز إنجازات ومشاريع المؤسسة خلال النصف الأول من عام 2022 والتي شملت برامج تدريبية لصقل المهارات الوظيفية والقيادية وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم تواجدها في مجال ريادة الأعمال.

وقالت منى المري: إن المؤسسة، وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، انتهت من تطوير الخطة الاستراتيجية 2022-2026 برؤية جديدة ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة دبي عالمياً من حيث توفير البنى التنظيمية والتشريعية الداعمة للمرأة والحفاظ عليها في سوق العمل، مع تطوير قدراتها التقنية والفنية بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة، وسيتم إطلاق هذه الخطة خلال الفترة القليلة المقبلة.

واطلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه على برنامج المرأة في ريادة الأعمال والذي يتم تنفيذه في إطار رسالة المؤسسة واهتمامها بدعم المرأة في قطاع ريادة الأعمال، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية بما يعود عليها وعلى الدولة بالنفع ويدعم الاقتصاد الوطني. كما تم استعراض المرحلة الثانية من «برنامج الإرشاد المهني»، الذي أطلقته المؤسسة العام الماضي بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة تحت شعار «إماراتيات على مسيرة النجاح».

كما اطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على مستجدات مشروع «منصة تشريعات المرأة».