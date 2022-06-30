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وزارة الدفاع تشارك في «سيديك تركيا»
الوفد خلال تفقد المعرض (وام)
1 يوليو 2022 01:41

أنقرة (وام)

شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن راشد المحرزي في معرض سيديك للأمن والدفاع في تركيا بنسخته الثالثة، والذي يعد جسراً للتواصل التجاري بين الشركات التركية العاملة في قطاع الأمن القومي والدفاع وأمن الحدود، وبين بقية دول العالم والذي اختتمت فعالياته أمس. وقام الوفد بجولة في المعرض شملت عدداً من منصات عرض الشركات التركية والإطلاع على أحدث منتجات الشركات الدفاعية التركية من الأسلحة والمعدات والقدرات الدفاعية. والتقى رئيس الوفد في وزارة الدفاع والوفد المرافق خلال زيارته للمعرض الدكتور مورات سيرام مدير إدارة التعاون الدولي بوكالة الصناعات الدفاعية التركية. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

وزارة الدفاع
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تركيا
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