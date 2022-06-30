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جامعة خليفة تستعرض صندوق البحوث والابتكار
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
1 يوليو 2022 01:40

أبوظبي (الاتحاد) 

شاركت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في معرض المواد المتقدمة الذي تم تنظيمه خلال المعرض الوطني المقام في مدينة برمنغهام البريطانية، بهدف عرض صندوق البحوث والابتكار في مركز بحوث وابتكار الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، الذي تم إطلاقه حديثاً في الجامعة. واستعرضت جامعة خليفة خلال المعرض الذي اختتم أمس، تفاصيل صندوق دعم البحوث والابتكار في مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد أمام الزوار والباحثين الأكاديميين.
ويعتبر الصندوق بمثابة دعوة مفتوحة موزعة على مرحلتين لجميع المقترحات من كافة أنحاء العالم لتمويل مشاريع من المحتمل أن تمثل فرصاً للتسويق التجاري للتقنيات. وسيتم تقديم المنح لفترة تصل إلى 36 شهراً وبقيمة سنوية تبلغ مليوني دولار كحد أقصى.
وتهدف الدعوة لتقديم المقترحات في العام 2022 إلى تحديد التقنيات القابلة للتسويق التجاري، وإنشاء مجموعة متكاملة من الأبحاث التي ستمهد الطريق أمام الابتكارات المستقبلية في المواد ثنائية الأبعاد. وسيكون 20 يوليو الموعد النهائي لمرحلة تقديم المقترحات المبدئية، حيث سيتم بعدها اختيار القائمة النهائية للمقترحات الكاملة بحلول 26 أكتوبر 2022. وسيتم الإعلان عن المنح النهائية في 11 ديسمبر 2022.

جامعة خليفة
الإمارات
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
برمنجهام
بريطانيا
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