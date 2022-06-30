وكالات الأنباء الخليجية ترحب بالمشاركة في «العالمي للإعلام»

أبوظبي (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام» في الاجتماع الواحد والعشرين لمسؤولي وكالات الأنباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس، عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة مسؤولي وكالات الأنباء الخليجية والأمانة العامة لدول التعاون. ناقش الاجتماع الـ21.. قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى في القمتين 41 و42، إضافة إلى اقتراح الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن وضع خطة خمسية للأعوام من 2023 إلى 2027 لتحديد مسارات وأولويات العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، تتضمن مبادرات التعاون بين دول المجلس في مجال وكالات الأنباء، على أن تعرض على الاجتماع المقبل لوزراء الإعلام بدول المجلس لاعتمادها.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى رسم مستقبل العمل الإعلامي الخليجي المشترك في مجال وكالات الأنباء، بما يسهم في تعزيز التعاون الإعلامي، وتبادل الخبرات وفق أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل وكالات الأنباء. وأكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك للمساهمة في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال محتوى إعلامي يتسم بالرصانة والمصداقية والموثوقية والتطور خاصة في ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام على مستوى العالم.

ودعا الحضور إلى المشاركة في فعاليات الكونجرس العالمي للإعلام الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي، والاستفادة من الحضور الإعلامي العالمي في هذا الحدث الدولي المهم الذي من شأنه الإسهام في رسم مستقبل الإعلام العالمي لما ينطوي عليه من تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية والمعرفية، علاوة على تعزيز التعاون الدولي الإعلامي.