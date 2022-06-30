«شؤون الحجاج» يستعرض جاهزية اللجان

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات مهام اللجان والوقوف على جاهزية كافة الخطط التشغيلية والتنفيذية لخدمة حجاج الدولة لتسهيل أداء مناسك الحج خلال موسم 1443هجري.

يأتي ذلك من منطلق حرص المكتب على تحقيق الأهداف المرجوّة لتوفير بيئة مناسبة لأداء المناسك بيسر، وتوفير سبل الراحة لحجاج الدولة، وتلبية كافة احتياجاتهم، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تسخير كافة الإمكانيات والكوادر لضمان نجاح موسم الحج من استقبال حجاج دولة الإمارات وحتى العودة إلى أرض الوطن مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة الحجاج.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي عقده المكتب مساء أمس برئاسة الدكتور عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية مساعد نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات للتثقيف والتوعية بمقر المكتب في مكة المكرمة حول آخر الاستعدادات لاستقبال حجاج دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة، وباشرت لجان المكتب مهامها فور وصولها إلى الأراضي المقدسة استعدادا لاستقبال حملات الحج.

وبحثت اللجان سبل التعاون والتنسيق وعرض الخطط المشتركة التي تضمن تحقيق الواجبات والمتطلبات اللازمة لتيسير السبل، وتذليل كافة التحديات لخدمة حجاج الدولة من خلال تنفيذ المقترحات والتوصيات بعد الاجتماع، وأكد على الأعضاء أهمية التحلي بقيم الاستباقية في التعاطي مع التحديات فأوقات تأدية المناسك محدودة بزمن معين وأعمالها كثيرة، وأماكنها كذلك ضيقة بالنسبة للحشود وتفويجها، كما شدد على ضرورة الأخذ بالتدابير الوقائية وتطبيقها في مقر البعثة وفي سائر المواقع.

وثمن الدكتور عمر حبتور الدرعي جهود القيادة الرشيدة في الدولة ودعمها اللامحدود على شؤون حجاج الدولة وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في توفير كافة التسهيلات والخدمات لحجاج الدولة وضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.