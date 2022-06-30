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الإمارات
«خبراء الإمارات» يستقبل الدفعة الثالثة
أحمد طالب الشامسي
1 يوليو 2022 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل برنامج خبراء الإمارات طلبات التسجيل ابتداءً من اليوم 1 يوليو الدفعة الثالثة التي تركز على ثلاث مجموعات استراتيجية رئيسة: التنمية الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة والبنية التحتية. وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتمكين الإماراتيين.
وتركز الدفعة الثالثة على تعزيز خبرات ومهارات 15 متخصصاً عبر المجموعات الرئيسية، وسيقع الاختيار على متخصص واحد ضمن 15 قطاعاً من القطاعات الاستراتيجية التي تعتبر القطاعات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في دولة الإمارات.
وقال أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات: «عمل برنامج خبراء الإمارات منذ إطلاقه على الجمع بين طموحات المشاركين فيه، وتسخير الخبرات والمهارات التي يمتلكها كبار المتخصصين والقادة والاستشاريين في حكومة الإمارات، ورجال الأعمال في القطاعين الخاص والحكومي من أجل المساهمة في بناء دولة الإمارات وتطورها. وحتى الآن، استفاد 46 إماراتياً من المجموعة الواسعة من الخبرات التي أتاحها البرنامج».

خبراء الإمارات
الإمارات
برنامج خبراء الإمارات
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