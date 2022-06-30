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«الشارقة الخيرية» تستهدف 12 ألف مستفيد
«الشارقة الخيرية» تستهدف 12 ألف مستفيد
1 يوليو 2022 01:40

الشارقة (الاتحاد) 

كشفت جمعية الشارقة الخيرية النقاب عن ملامح مبادراتها الخيرية المقرر تنفيذها خلال 10 ذي الحجة والتي تستهدف قرابة 12 ألف مستفيد بمخصصات مالية إجمالية تبلغ 1.8 مليون درهم.
تفضيلاً، أفاد الدكتور محمد بن هويدن الكتبي رئيس اللجنة العليا لحملة عيد الأضحى أنه تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية، فقد تم اعتماد عدد من المبادرات الخيرية والتي سيتم تنفيذها خلال العشرة من ذي الحجة بواقع مبادرة عن كل يوم، بما يفتح الباب أمام المحسنين الراغبين في الاستزادة من الطاعات خلال تلك الأيام المباركات للمشاركة الخيرية، موضحاً أن المبادرات تضمنت تيسير حملة العمرة لنحو 100 شخص من العمال ذوي الدخل المحدود، بتكلفة 250 ألف درهم، إلى جانب التكفل بعلاج عدد من الحالات المرضية داخل الدولة ودعم 75 أسرة من متعسري فواتير الكهرباء والمياه، إلى جانب حفر نحو 15 بئراً في جمهورية كينيا ليوفر احتياجات 150 أسرة من المياه الصالحة للشرب، بتكلفة 127500 درهم، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة تفريج كربة عدد من المدانين على ذمة قضايا مالية بهدف نشر البهجة والسعادة بين أفراد الأسرة.

الشارقة الخيرية
الإمارات
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
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