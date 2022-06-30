«بن حم الخيرية» تبحث التعاون مع هيئة «الأعمال العالمية»

العين (الاتحاد)

استقبل الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بن حم الخيرية وفداً من هيئة الأعمال الخيرية العالمية برئاسة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، بحضور سعيد بن محمد بن حم.

وخلال الاجتماع بحث الجانبان سبل العمل والتعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإنساني والاجتماعي من خلال استعراض عدد من المشاريع التنموية التي تلبي حاجات الأسر المتعففة في جميع أنحاء الدولة.

وقال الشيخ محمد بن حم: أبناء الإمارات ضربوا أروع الأمثلة في مجال العمل الخيري لمساعدة المحتاجين، من خلال المؤسسات والهيئات والجمعيات ورجال الأعمال ومساهمتهم في دعم الأعمال الخيرية بمختلف صور الدعم والمساندة لهذه الفئات.

ومن جانبه شدد خالد الخاجة على ضرورة التعاون والعمل المشترك بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة لترسيخ مفهوم العمل الخيري والإنساني في المجتمع.