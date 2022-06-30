تصحيح انحناء العمود الفقري لـ«عشريني»

منى الحمودي (أبوظبي)

تمكن الفريق الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي من إجراء جراحة معقدة لتصحيح انحناء شديد في العمود الفقري لمريض عشريني، تعرض منذ ما يقارب 7 أشهر لكسر في إحدى فقرات العمود الفقري بعد سقوطه من ارتفاع، نتج عنه كسر في فقرة متوسطة بين الفقرات الصدرية والقطنية والذي تسبب بدوره في انحناء الظهر وتعرضه لآلام وصعوبة في الحركة.

وتفصيلاً، أجرى الجراحة مجموعة من جراحي الأعصاب والمخ وجراحة الصدر، وهي جراحة محدودة التوغل تم اعتماد تقنية الجراحة الجانبية الميكروسكوبية لإجرائها، وقال الدكتور وسيم عزيز، استشاري جراحة الأعصاب في مدينة شخبوط الطبية، الذي أشرف على العملية الجراحية: «استغرقت الجراحة 6 ساعات، تم خلالها تصحيح الانحناء من خلال تركيب دعامة مصنوعة من مادة التيتانيوم ذاتية التمدد، وهي من أحدث الدعامات المتوافرة، تم إدخالها من فتحة صغيرة لتسريع التشافي بعد الجراحة، وتمكن بعدها المريض من المشي باستقامة». وأضاف الدكتور وسيم عزيز: «تعد هذه الجراحة معقدة للغاية كون الإصابة قديمة نسبياً ولم يتم علاجها فوراً، حيث أتى المريض إلينا بعد معاناة من الألم استمرت 7 أشهر، وكان تركيب الدعامة هو الحل الوحيد لتصحيح الكسر في الفقرات الصدرية من الظهر، وساعدت تقنية الميكروسكوب الجراحي في تفادي المضاعفات المحتملة ونجاح الجراحة بدقة عالية مع نتائج مرئية فوراً بعد الجراحة».

ومن جانبه، أفاد الدكتور جيمس دوجلاس، استشاري جراحة الصدر في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن موضع الجراحة في منطقة الصدر تطلب فتح شق صغير يسمح لجراحي الأعصاب والدماغ بتركيب الدعامة، وتقويم العمود الفقري بأمان من دون الحاجة إلى فتح جراحي كبير.