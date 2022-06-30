تفعيل برنامج للشراكة الاستراتيجية بين دبي ولندن

دبي (الاتحاد)

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي سلسلة من الفعاليات واللقاءات والاجتماعات في المملكة المتحدة على مدى أسبوع كامل، وذلك في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الوطيدة بين دبي والمملكة المتحدة، حيث تركزت اللقاءات على تبادل الحوارات والخبرات والتواصل بين صُنّاع القرار والمؤثرين وقادة الفكر من كلا الجانبين.

وتم إطلاق البرنامج متعدد المحاور في إطار توسيع نطاق شبكة علاقات دبي، عبر إجراء حوار متجدد مع قطاعات مختلفة في بريطانيا استعداداً للمستقبل لاسيما في فترة ما بعد الجائحة وفي أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من خلال استكشاف المزيد من سبل التعاون في قطاعات مختلفة.

وضم وفد دبي المشارك في برنامج الشراكة قيادات عدد من المؤسسات الحكومية بدبي، وفي مقدمتها القطاعات المعنية بتطوير اقتصادها واستثماراتها وتقنيات المستقبل والخدمات المالية والعلوم الحياتية والرعاية الصحية والإعلام والثقافة والإبداع. وكان في مقدمة المشاركين في الوفد هالة بدري، مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، وشمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ووليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، ونورة العبار، مديرة الإعلام الخارجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ومنصور بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وعائشة بن كلي، مديرة مكتب الاتصال الدولي، بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

شارك في اللقاءات من الجانب البريطاني، مجموعة من كبار المسؤولين في قطاعات حكومية مختلفة، تشمل الأوساط الأكاديمية وقطاعات الأعمال والثقافة والإعلام، وعدد من الشخصيات المؤثرة في مجال ريادة الأعمال في بريطانيا. وبشكل عام التقى وفد دبي مع أكثر من 80 من الشخصيات البريطانية البارزة، من بينهم وزير الدولة البريطاني للتعليم ووزير العلوم والبحوث والابتكار، واللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني ونائب عمدة لندن لقطاع الأعمال، والمفوض التجاري لملكة بريطانيا لمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ممثلين عن وزارة التجارة الدولية وغرف التجارة البريطانية وعدد من أبرز قيادات القطاع الخاص البريطاني ومنهم: برنت هوبرمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «Founders Factory» ووارين ايست الرئيس التنفيذي لشركة «رولز رويس».

وقالت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «يشكل أحدث برنامج للشراكة بين دبي والمملكة المتحدة جزءاً من جهودنا المستمرة لتعزيز مكانة دبي كشريك إيجابي في الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال التواصل والحوار البنّاء، نسعى لتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة تتسم بالتسامح والتنوع بما لها من رؤية داعمة لمن يتطلعون إلى القيام بدور إيجابي مؤثر في تشكيل ملامح المستقبل. برنامج الشراكة من شأنه استكشاف العديد من السبل أمام دبي لتعزيز الشراكة المتميزة مع بريطانيا، ليس فقط على المستوى الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال، ولكن أيضاً على مستوى قطاعات الإعلام والرياضة والعلوم الحياتية والثقافة والمجتمعات الثقافية والإبداعية والمجتمع المدني الأشمل».