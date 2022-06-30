%100 نجاح الدفعة الـ15 في «التكنولوجيا التطبيقية» بـ«أبوظبي التقني»

دبي (الاتحاد)

أعلن الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن تخريج 1653 من الطلبة، يمثلون الدفعة الخامسة عشرة من طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2021-2022 في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في «أبوظبي التقني» بمختلف إمارات الدولة. ولفت إلى أن 18 مواطناً ومواطنة تصدروا قائمة أوائل الدولة في هذه الدفعة التي بلغت نسبة النجاح فيها 100% في ثلاثة مسارات هي برنامج العلوم المتقدمة، والمسار المتقدم، والمسار العام.

وأوضح الشامسي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في استشراف المستقبل وصناعة الكفاءات الوطنية، هي الأساس في تخريج هذه الكوكبة البالغ عددها 1653 مواطناً ومواطنة جميعهم كوادر إماراتية، متخصصة في الهندسة والابتكار، والحوسبة والذكاء الاصطناعي، والهندسة التطبيقية والتكنولوجيا، والعلوم الصحية وغيرها من التخصصات التي تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لصناعة الكفاءات والكوادر الإماراتية، باعتبارها المصادر الرئيسية للثروة والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مرحلة ما بعد النفط والمستقبل القريب والبعيد، معرباً عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائبِ رئيسِ الدولة رئيسِ مجلسِ الوزراءِ حاكمِ دبي، رعاهُ الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، داعياً الخريجين إلى مواصلة التعلم والتفوق لرد الجميل للوطن الغالي والقيادة الرشيدة التي تواصل دعمها المادي والمعنوي غير المحدود لتمكين «أبوظبي التقني» وكافة المؤسسات التابعة له من صناعة أجيال وطنية متخصصة ومتفوقة من أبناء وفتيات الوطن القادرين على تلبية متطلبات الاقتصاد المعرفي والخطط الاستراتيجية للدولة ورؤية أبوظبي 2030 وفق منظومة للتعليم التقني والمهني، تواكب أحدث النظم والآليات والمناهج والمختبرات اللازمة لصناعة أجيال المستقبل.

من جهته، قال الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في «أبوظبي التقني»: إن كافة الخريجين قد حققوا معدلات عالية في الإمسات وكافة الامتحانات القياسية، وهو الأمر الذي أدى إلى تفوقهم وتميزهم وارتفاع مهاراتهم المتنوعة وقدراتهم التي تضمن لهم التفوق خلال دراستهم الجامعية داخل الدولة وخارجها.

وأوضح الدكتور أحمد العور أن قائمة الأوائل تضم 18 طالباً وطالبة من الثانويات، منهم الخمسة الأوائل في 3 مسارات وهي برنامج العلوم المتقدمة، والمسار المتقدم، والمسار العام.

من جهته، قال عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة: إن عدد خريجي برنامج العلوم المتقدمة هذا العام بلغ 173، وبلغ عدد خريجي المسار المتقدم 984، فيما بلغ عدد خريجي المسار العام 496 مواطناً ومواطنة، مؤكداً على أن نتائج الخريجين في المسارات الثلاثة تعكس المستوى المتطور دائماً لخريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية.