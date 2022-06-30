«الموارد البشرية» لـ«الاتحاد»: 470 «خبيراً معتمداً» بالحكومة الاتحادية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عدد الخبراء المعتمدين في بنك المهارات الحكومية من موظفي الحكومة الاتحادية بلغ أكثر من 470 خبيراً، موزعين على 165 مجالاً علمياً وعملياً وتخصصاً وظيفياً، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية تمتلك موظفين يتمتعون بخبرات ومهارات استثنائية يستطيعون من خلالها منافسة أفضل الكفاءات العالمية في مجالاتهم.

وكشف «الهيئة»، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، عن أن هؤلاء الخبراء قدموا 3 أنواع رئيسة من الخدمات للجهات الاتحادية ولزملائهم من الموظفين، وهي: الاستشارات عن طريق «الإنترنت»، وورش العمل والدورات التدريبية، وثالثاً: المشاركة في المشاريع والمبادرات التي تنفذها بعض الجهات الاتحادية بدلاً من الاستعانة بشركات استشارات خارجية، وهو ما يوفر مبالغ كبيرة على هذه الجهات.

وقالت سلوى عبدالله، مدير إدارة المشروعات والبرامج في «الهيئة»: «هناك 4 قطاعات أو مجالات وظيفية، تأتي في المراتب الأولى من حيث خبرات وكفاءات خبراء الحكومة الاتحادية، وهي: التعليم، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات والتدريب والتعليم المستمر، بخلاف باقي التخصصات الوظيفية والمهارية».

وأضافت: «بنك المهارات الحكومية ساعدنا على اكتشاف ما نمتلكه من كفاءات ومؤهلات متميزة لدى الموظفين».

وأشارت إلى أن بنك المهارات الحكومية، هو المنصة الافتراضية الرسمية الأكبر للخبراء وأصحاب المواهب والكفاءات في الحكومة الاتحادية، ويتجاوز عدد أعضائه المشتركين حالياً حاجز الـ 2400 عضو من موظفي الحكومة الاتحادية، وهو عدد قابل للزيادة والنمو خلال الفترة المقبلة.

سلوى عبد الله

وأوضحت سلوى عبدالله أن «الهيئة» تهدف من بنك المهارات الحكومية إلى مساعدة وتمكين الجهات الاتحادية من الاستفادة من الخبراء والاختصاصيين وأصحاب الكفاءات لديها في مختلف المجالات والتخصصات ذات الصلة بعمل الجهة الاتحادية.

وأشارت إلى أن «الهيئة» عقدت خلال عام 2021 سلسلة ورش افتراضية لموظفي الحكومة الاتحادية، لتعريفهم بأبرز الخصائص التي توفرها لهم بوابة بنك المهارات الحكومية، التي أطلقتها «الهيئة» في عام 2019.

وقالت: «هذه البوابة الإلكترونية تمكنهم من التواصل مع خبراء المجال المختصين المسجلين في البوابة، والاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم ومعارفهم في العديد من المجالات الحيوية والمهمة، وطرح الأسئلة والاستفسارات عليهم، وغيرها».

ولفتت سلوى عبدالله إلى أن بوابة بنك المهارات الحكومية متاحة حصراً للوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، حيث تتيح بيانات جميع أعضاء شبكة بنك المهارات الحكومية، مع ملخص لسيرهم الذاتية، والمهارات الفنية والخبرات التي يتمتعون بها.

وذكرت أن اختيار أعضاء شبكة بنك المهارات الحكومية في الحكومة الاتحادية يخضع لمجموعة معايير منها: (ارتباط الاختصاص باحتياجات الجهة والحكومة الاتحادية، والخبرة العملية ذات الصلة بالمعرفة أو المهارات المكتسبة، والإنجازات والتقدير المتعلق بمجال الاختصاص، والمؤهل العلمي والشهادات المهنية ذات الصلة، والاطلاع على أفضل الممارسات ونشرها وتطبيقها، والتواصل ومهارات الاتصال، وتقديم الإرشاد والتوجيه ونقل المعارف للآخرين، والتطوع التخصصي المهني).

وبينت مدير إدارة المشروعات والبرامج في «الهيئة»، أن تقييم مهارات موظفي شبكة بنك المهارات الحكومية، يرتكز على مجموعة من المعايير، ومنها: (سنوات الخبرة ذات الصلة بالاختصاص أو المهارة، وعدد ساعات التدريب أو التوجيه التي قدمها سابقاً، والشهادات المهنية المعتمدة في المجال نفسه، والشهادة الخاصة بالمؤهل العلمي ذي الصلة، وعدد المشاركات في المؤتمرات والندوات كمتحدث في مجال التخصص).

وأشارت، إلى أن ترشيح أعضاء شبكة بنك المهارات الحكومية في الوزارات والجهات الاتحادية يتم عبر ثلاث طرق هي: (الترشيح الذاتي، حيث يقوم الموظف بترشيح نفسه بعد التشاور مع رئيسه المباشر، وترشيح الزملاء، وترشيح المسؤول المباشر)، ومن ثم يتم تعبئة نموذج الترشيح، وتحويله إلى إدارة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، التي تقوم بتسجيل أعضاء شبكة بنك المهارات الحكومية عبر نظام «بياناتي».