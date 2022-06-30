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الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
30 يونيو 2022 17:50

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
 الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. 
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والثاني عند الساعة 02:03 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 19:49.
 بحر عمان خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 11:42 والمد الثاني عند الساعة 22:32 والجزر الأول عند الساعة 17:31 والجزر الثاني عند الساعة 05:25. 

المصدر: وام
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