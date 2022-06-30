غداً... انطلاق امتحانات الإعادة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات الإعادة لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

يستهدف الامتحان، الذي يستمر من يوم غد لغاية السابع من يوليو، الطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي من مواد الفئة «أ» في نهاية العام الدراسي.

ويتقدم طلبة الصفوف من التاسع من مساري المتقدم والنخبة، والعاشر والحادي عشر والثاني عشر في مسارات النخبة والمتقدم والعام للامتحانات في الأول من يوليو. أما طلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن بالإضافة إلى طلبة المسار التطبيقي من التاسع إلى الثاني عشر، فتنطلق امتحاناتهم في 4 يوليو.

وحددت المؤسسة موجّهات تطبيق امتحانات الإعادة، منها أن تكون ورقية للصف الرابع، وإلكترونية للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، ويؤديها الطلبة حضورياً في المدرسة.

وأكدت المؤسسة أن جميع امتحانات الإعادة تطبق مركزياً، بما فيها مادتا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية في الصفوف من 5 لغاية 11، على أن يتم الرصد والاعتماد مركزياً بشكل آلي. ويتقدم طلبة الصف الثاني عشر، المسجلون في المدارس الخاصة، للامتحانات في مدارس التعليم العام الحكومية لجميع المواد الدراسية.

ويسمح للصفوف من 4 لغاية 12 ‏التقدم للامتحان عن بعد لأصحاب الأعذار المقبولة والمرضى من خارج وداخل الدولة ومراكز الرعاية وغيرهم من الحالات بعد أخذ موافقة منسق الدعم في المدرسة. ومن الموجهات أيضاً، تسليم تذكرة الاختبار بعد 30 دقيقة من بدء الاختبار، ‏وأن يُحضر جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحان، مع الالتزام بالزي المدرسي الرسمي.

وحددت المؤسسة الفترة الزمنية للامتحان بساعتين، ولم تقيّد فقرات الأسئلة بزمن، إذ يسمح للطالب بالعودة للأسئلة السابقة للمراجعة قبل تسليم الامتحان، ويسمح له بالخروج من قاعة الامتحان بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان.