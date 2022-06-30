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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الكونغو بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الكونغو بذكرى استقلال بلاده
30 يونيو 2022 13:22

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي جان ميشيل ساما لوكوندي رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديموقراطية.

 

المصدر: وام
الإمارات
الكونغو
محمد بن زايد
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