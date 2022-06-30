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الإمارات
تحديد إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية
الاتحادية للموارد البشرية تحدد إجازة رأس السنة الهجرية
30 يونيو 2022 12:11

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية للعام 1443هـ.

وبحسب التعميم الذي أصدرته الهيئة استناداً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة ، فقد تقرر أن تبدأ عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة 8 يوليو 2022م الموافق 9 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الإثنين 11 يوليو 2022م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022م.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

 

المصدر: وام
إجازة عيد الأضحى
عيد الأضحى
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
إجازة العيد
الحكومة الاتحادية
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