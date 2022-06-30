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الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا
الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا
30 يونيو 2022 10:48

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل 52 طناً من الإمدادات الغذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في جمهورية بلغاريا، والذين تُقدر أعداد المتواجدين منهم في بلغاريا بما يزيد على 90 ألف لاجئ، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها اللاجئون الأوكرانيون في دول الجوار الأوكراني.

ويأتي إرسال هذه الطائرة استجابة للمحادثات التي جرت بين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي تيودورا جينشوفسكا، وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا، والتي تناولت العلاقات الثنائية وجهود دولة الإمارات في تقديم الدعم الإغاثي للاجئين الأوكرانيين.

وأكد سعادة سلطان راشد الكيتوب سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، حرص الدولة على المشاركة بفاعلية في جهود الإغاثة الإنسانية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الدعم والمساندة للاجئين الأوكرانيين المتواجدين في دول الجوار، وانسجاماً مع نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها كافة في أزماتها. 

المصدر: وام
بلغاريا
أوكرانيا
الإمارات
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