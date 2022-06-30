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رئيس الدولة يصدر قراراً بشأن أبناء المواطنات
رئيس الدولة يصدر قراراً بشأن أبناء المواطنات
30 يونيو 2022 10:17

أبوظبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة. ويصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار.
وتقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه. ويأتي قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها.

رئيس الدولة
الإمارات
وزارة شؤون الرئاسة
أبناء المواطنات
محمد بن زايد
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