حاكما الشارقة وأم القيوين يستقبلان قنصل الكويت

الشارقة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في قصر البديع، ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة. ورحب سموه في بداية اللقاء بالقنصل الكويتي الذي قدم للسلام على صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة، وتناول سموه العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً عمق الروابط المشتركة اجتماعياً وثقافياً وتاريخياً وعلمياً وغيرها. كما تناول اللقاء الحديث حول العديد من الموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، والعمل على المزيد من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات.

حاكم أم القيوين لدى استقباله قنصل الكويت بحضور راشد بن سعود وأحمد بن سعود (وام)

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس بمكتبه في الديوان الأميري وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين للقنصل العام الكويتي التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثمناً دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت في مختلف المجالات.