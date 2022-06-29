الخميس 30 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حاكما الشارقة وأم القيوين يستقبلان قنصل الكويت
سلطان القاسمي لدى استقباله ذياب الرشيدي (وام)
30 يونيو 2022 01:50

الشارقة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح  أمس في قصر البديع، ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة. ورحب سموه في بداية اللقاء بالقنصل الكويتي الذي قدم للسلام على صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة، وتناول سموه العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً عمق الروابط المشتركة اجتماعياً وثقافياً وتاريخياً وعلمياً وغيرها. كما تناول اللقاء الحديث حول العديد من الموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، والعمل على المزيد من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات.

  • حاكم أم القيوين لدى استقباله قنصل الكويت بحضور راشد بن سعود وأحمد بن سعود (وام)
    حاكم أم القيوين لدى استقباله قنصل الكويت بحضور راشد بن سعود وأحمد بن سعود (وام)

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس بمكتبه في الديوان الأميري وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. 
وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين للقنصل العام الكويتي التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثمناً دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت في مختلف المجالات.

الكويت
الشارقة
أم القيوين
سلطان بن محمد القاسمي
سعود بن راشد المعلا
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
اليوم 14:00
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
اليوم 14:00
أرشيفية
عربي ودولي
اليابان ترفع أمر الإخلاء في فوكوشيما بعد 11 عاماً على الكارثة النووية
اليوم 13:47
كاملا هاريس
عربي ودولي
نائبة الرئيس الأميركي: بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©