نهيان بن مبارك يشيد بدعم قادة الدولة والمجتمع للتعليم

أبوظبي (وام)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل تخريج الدفعة الثامنة والعشرين لـ189 من الخريجين والخريجات من مرحلة الثانوية العامة في مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة.

حضر حفل التخريج جيهان نصر مؤسسة المدرسة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأسر الخريجين والخريجات. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن احتفال اليوم هو مناسبة متجددة نتقدم فيها بخالص التهنئة والتقدير لكافة المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المدرسة، نخص بالشكر مجلس الإدارة الذي يرأسه باقتدار سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

وأضاف معاليه: إن حفل التخريج السنوي هو في الأساس احتفاء بالخريجين والخريجات، نتقدم فيه بخالص التهنئة لهم، نهنئهم على نجاحهم في إنجاز متطلبات مرحلة الدراسة الثانوية، ونتطلع معهم إلى استمرارهم في النجاح والتفوق في المراحل التالية من حياتهم.

وقال معاليه: إن احتفالنا اليوم هو احتفاء بدعم قادة الدولة والمجتمع للتعليم وحرصهم على تمكين مدارس الدولة من أداء دورها الحيوي والأساسي في مسيرة المجتمع، مضيفاً: «ونحن إذ نتقدم اليوم بعظيم الشكر وفائق التقدير والاحترام إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وفاءً لقيادته الرشيدة وتوجيهاته الصائبة، نشكر لسموه اهتمامه الكبير بتعليم أبناء وبنات الوطن ويشرفنا في هذا المقام أن نجدد لسموه الوعد والعهد على أن تظل مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة وهي تقوم بدورها في توفير التعليم الجيد للطالب وتنمية مواهبه وتحفيز قدراته وإلى أقصى حدٍ ممكن، وذلك باعتبار ما يؤكد عليه سموه دائماً من أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمجتمع وأن أبناء وبنات الوطن هم العنصر الأهم والأساسي لحاضرٍ ناجح ومستقبلٍ مزدهر.

ومن جانبها قالت جيهان نصر: إن القيادة الرشيدة لقطاع التعليم في الدولة ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة عالمياً لتقدم للعالم نموذجاً تعليمياً استثنائياً يعتمد على بيئة متطورة تتسم بالإبداع والابتكار والتقدم.

الآمال والطموحات

وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة إلى الخريجين والخريجات قال خلالها: أبارك لكم تخرجكم، إن لكم أن تعتزوا بالتعليم الجيد الذي حصلتموه في هذه المدرسة وبالصداقات والعلاقات القوية التي كونتموها مع زملائكم، ومع أساتذتكم، راجياً أن يكون ذلك حافزاً لكم كي تكونوا دوماً على مستوى كل الآمال والطموحات - كونوا خير ممثل لمدرسة أبوظبي الدولية الخاصة، حققوا ذاتكم واستثمروا كل ما وهبه الله لكم من طاقاتٍ وإمكانات، كونوا دائماً حريصين على التعلم والنمو المستمر، وكلنا ثقة في أنكم ستكونون دوماً مصدر فخرٍ واعتزاز لأنفسكم ولمدرستكم ولدولة الإمارات.