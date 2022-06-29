12 ألف طالب وطالبة بالدراسة الصيفية في «التقنية»

أبوظبي (وام)

التحق 12559 طالباً وطالبة بالفصل الدراسي الصيفي بكليات التقنية العليا، وذلك ضمن 213 مساقاً دراسياً مطروحاً على مستوى 1032 شعبة دراسية من بينهم 3303 طلاب وطالبات ممن سجلوا في الدراسة الصيفية بهدف إتمام متطلبات التدريب العملي، بما يدعم تخرجهم دون أي تأخير على أن يؤدي الطلبة امتحاناتهم نهاية يونيو الحالي، ومن ثم تعلن النتائج في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

وقال الدكتور خالد الحمادي مدير القبول والتسجيل في كليات التقنية العليا، إن الدراسة الصيفية تساعد الطلبة خاصة من لديهم رغبة في تسريع إنجازهم الأكاديمي أو تحسين مستوياتهم، وكذلك من يواجهون تدني معدلاتهم التراكمية، فيكون لديهم فرصة لدراسة مساقات تساهم في رفع معدلاتهم وتفادي الحصول على أية إنذارات أكاديمية. وأضاف أن المساقات الدراسية يتم طرحها خلال الفصل الصيفي بذات الآلية المعمول بها في الدراسة العادية، وذلك وفق نموذج التعليم «الهجين» حيث يقدم الطلبة بعض المساقات عن بعد وأخرى وجهاً لوجه وفق احتياجات الدراسة التطبيقية، في حين أن الامتحانات يتم أداؤها داخل الكليات، مشيراً إلى أنه يتم توجيه الطلبة قبل التسجيل للدراسة الصيفية للاستعانة بالمرشد الأكاديمي لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم.