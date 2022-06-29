«محمد بن راشد للطب» تحتفل بتخريج دفعة تحمل اسم فقيد الوطن

دبي (الاتحاد)

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، احتفلت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بتخريج «دفعة خليفة» في حفل كبير أُقيم في «دبي أوبرا»، وضمت الدفعة المجموعة الأولى من خريجي كلية الطب وكلية التمريض والقِبَالة وبرنامج الزمالة في الطب النفسي للأطفال واليافعين، بالإضافة إلى دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات العليا في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان.

وهنّأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «دفعة خليفة»، وأعرب عن فخره واعتزازه بإنجازاتهم مؤكداً أن اقتران هذه الدفعة باسم فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، يُعدّ حافزاً للخريجين لاستلهام الدروس والعِبَر من سيرة سموه الخالدة.

من جانبه، أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية الدور الذي تقوم به «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» في إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير لرفع جاهزية المنظومة الصحية ومواكبة تحديات المستقبل.