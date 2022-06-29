تخريج 1435 طالباً وطالبة بجامعة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة أبوظبي بتخريج الدفعة السادسة عشرة، والتي تضم 1435 خريجاً وخريجة من بينهم 858 من طلبة برامج البكالوريوس و577 من طلبة برامج الدراسات العليا. كما ضمت الدفعة السادسة عشرة 749 خريجاً وخريجة من الحاصلين على مرتبة الشرف. وشهد الحفل تخريج أولى دفعات الخريجين من بكالوريوس إدارة الأعمال ضمن مسار «ريادة الأعمال والابتكار»، الذي يُعد ضمن ما تطرحه الجامعة من برامج دراسية لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل. وبذلك تكون جامعة أبوظبي قد خرجت منذ انطلاق مسيرتها في العام 2003 أكثر من 24 ألف خريج وخريجة.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، اعتزاز جامعة أبوظبي بما تحقق من منجزات أكاديمية منذ انطلاق مسيرة الجامعة في العام 2003، مواصلة ترسيخ مكانتها الرائدة ضمن أفضل الجامعات محلياً وإقليمياً ودولياً.