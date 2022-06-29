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تخريج الدفعة الـ 16 لطلاب الثانوية العامة في مدرسة اليحر
تخريج الدفعة الـ 16 لطلاب الثانوية العامة في مدرسة اليحر
30 يونيو 2022 01:49

العين(الاتحاد)

 احتفلت مدرسة اليحر الخاصة بتخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية التي حملت هذا العام اسم دفعة الشيخ خليفة بن زايد «رحمه الله» تكريماً لذكراه، والتي ضمت 152 طالباً وطالبة من الخريجين والخريجات في المدرسة، وذلك برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، كما حضر حفل التخرج الذي أقيم على مسرح مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، عدد من الشخصيات التربوية ومدير المدرسة الدكتور ادريان ايموند ماي ونائب المدير الشهاوي إبراهيم والكادر الإداري والتعليمي في المدرسة، والأهالي وذوي الخريجين من الآباء والأمهات.
وأكد في كلمته على رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت العملية التعليمية قمة الأولويات الوطنية، مشيداً برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، المتواصل لمسيرة التعليم بما يصب في رسم ملامح المستقبل المشرق الذي ينتظر وطننا الغالي.

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