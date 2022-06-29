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سعود المعلا: التعليم أساس بناء الحضارات وركيزة التنمية
سعود المعلا: التعليم أساس بناء الحضارات وركيزة التنمية
30 يونيو 2022 01:50

أم القيوين (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الطلاب والطالبات الأوائل على الثانوية العامة في إمارة أم القيوين للعام الدراسي «2021 - 2022» المسار المتقدم والعام والمسار التكنولوجي التطبيقي.
وقال سموه، في كلمته للطلبة المتفوقين: «أبنائي وبناتي خريجي الثانوية العامة، أبارك لكم تفوقكم ونجاحكم، وأدعوكم لمواصلة درب العلم والتفوق وتحصيل النتائج المشرفة لوطنكم وأسركم». 
وأثنى صاحب السمو حاكم أم القيوين على سعي الطلبة المتفوقين لتحقيق أفضل النتائج وحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرتهم العلمية والمهنية وتطوير قدراتهم والإبداع والابتكار، بما يخدم الدولة ويحقق مصالحها، مجدداً ثقته بأبناء الإمارات وقدراتهم على تعزيز مكانة الدولة.  وأوضح سموه، أن التعليم أساس بناء الحضارات وركيزة التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، مؤكداً سموه على ضرورة أن تواكب منظومة التعليم في دولة الإمارات متطلبات الحاضر والمستقبل، لافتاً سموه إلى أن تفوق الطلاب والطالبات في الدولة يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم وقيادتهم.

سعود المعلا
التعليم
أم القيوين
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