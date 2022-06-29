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«الهلال الأحمر» يقدم مساعدات  لـ 150 ألف لاجئ في 4 دول
«الهلال الأحمر» يقدم مساعدات  لـ 150 ألف لاجئ في 4 دول
30 يونيو 2022 01:49

أبوظبي (وام)

بدعم من سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية وغذائية لأكثر من 150 ألف لاجئ في الأردن وبنجلاديش وإقليم كردستان العراق وتركيا، إلى جانب توفير عدد من أجهزة التكييف لتعزيز الخدمات داخل المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية. 
وتولت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المساعدات ضمن برامجها الموجهة للاجئين في مخيماتهم خاصة الأيتام والأرامل كبار السن وأصحاب الهمم والطلاب، لتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروف اللجوء وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح صحفي بدعم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، وقالت: «يأتي هذا الدعم امتداداً لمبادرات سموه المستمرة في المجالات الإنسانية والتنموية، وتعزيز جهود الإمارات الراهنة للحد من معاناة اللاجئين في عدد من الدول المستضيفة لهم، ويساهم في تعزيز برامج الهلال الأحمر الموجهة للاجئين بصورة عامة». وأكدت الهيئة أن سموه من المانحين والداعمين الأساسيين لمبادراتها، والمساندين لجهودها الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، وأشارت في هذا الصدد إلى العديد من مبادرات سموه عبر الهلال الأحمر، والتي ساهمت في تعزيز دعم الهيئة في مختلف الساحات. وقالت إن هذه المساعدات من شأنها تحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية للاجئين، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة لزيادة رقعة المستفيدين من دعم سموه في المخيمات، خاصة الفئات الأشد ضعفاً من الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار السن.. مؤكدة أن مثل هذه المبادرات النوعية تسهم في توفير ظروف حياة أفضل للاجئين وتعزز جهود الهيئة في تلبية احتياجاتهم اليومية».

الهلال الأحمر الإماراتي
سعيد بن زايد
أبوظبي
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