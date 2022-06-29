«الهلال» يكرم الفائزين بـ«عون» للخدمة المجتمعية

أبوظبي (وام)

كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المؤسسات التعليمية الحاصلة على جائزة «عون» للخدمة المجتمعية على مستوى الدولة في دورتها التاسعة، والتي نظمتها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم «التعليم الأكاديمي» ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة ومراكز أصحاب الهمم. وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي شكلت فرق الهلال الطلابي 201 مؤسسة، شاركت 174، منها في هذه الدورة من جائزة عون للخدمة المجتمعية، وحصلت 37 مؤسسة تعليمية على الجائزة من خلال جهودها وبرامجها وأنشطتها التي جسدت أهدافها، فيما بلغ عدد المشاركين في فعاليات الجائزة 3760 طالباً وطالبة على مستوى الدولة، وشهدت مجالات الجائزة تنافساً شديداً بين المؤسسات التعليمية المشاركة والتي تميزت برامجها بالتنوع والابتكار.

حضر حفل التكريم الذي أقيم بمقر «الهيئة» في أبوظبي حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونواب الأمين العام وعدد كبير من الضيوف من الجهات المشاركة في الجائزة.