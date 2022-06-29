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بدء تخطيط الأحياء النموذجية للمواطنين في دبي
مطر الطاير
30 يونيو 2022 01:49

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، عن البدء الفوري لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي وجه بها سموه خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بشأن تخطيط الأحياء النموذجية للمواطنين في إمارة دبي.
وأشار الطاير إلى أنه وفقاً لقرارات اللجنة التي تُعد ترجمة وانعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية شاملة تضمن الاستقرار الاجتماعي والأسري على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب، يتم تطوير هذه المخططات بمناطق «المزهر1» و«الخوانيج 2» و«البرشاء 2» و«حتّا»، في حين سيتم الانتهاء من تطوير جميع المخططات المستهدفة في جميع أحياء دبي خلال شهر يوليو.
وقال معاليه: «إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تطوير الأحياء النموذجية للمواطنين في دبي، تأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي المدينة الأفضل في العالم، في العمل والعيش والاستثمار، وأن المواطن هو على رأس أولويات كافة الخطط التنموية والتطويرية في الإمارة، على كافة المستويات، لا سيما فيما يتعلق بالإسكان ومشاريع البنية التحتية، والخدمات التي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم».

مطر الطاير
دبي
هيئة الطرق والمواصلات
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